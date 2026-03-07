El Metro de la Ciudad de México opera con menos trenes rumbo al Mundial

El Metro opera actualmente con menos trenes que antes de la pandemia de covid-19, lo que genera presión de cara al Mundial de Futbol 2026, donde se prevé un incremento masivo en la demanda de usuarios, estimó la organización México Cómo Vamos (MCV).

De acuerdo con una nota técnica de la organización no gubernamental, basada en datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi, la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) operaba con 269 trenes en diciembre de 2025; una cifra menor a los 278 convoyes disponibles en diciembre de 2019.

Esta situación es crítica, considerando que el Metro concentró 58.8% de los usuarios de sistemas públicos en diciembre del año pasado, unos 107.2 millones de personas.

Detrás del Metro se ubicó el Metrobús, con 18.8% de la demanda, 34.2 millones de personas, mientras que el resto de los pasajeros se movilizó en sistemas como RTP, Tren Ligero, Trolebús o Cablebús.

En diciembre de 2025, el transporte urbano movilizó 182.2 millones de pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi. El Metro concentró 107.2 millones de usuarios (58.8%) y el Metrobús 34.2 millones (18.8%), confirmando la alta demanda del sistema de movilidad”, explicó el MCV.

El transporte público ya enfrenta presión antes del Mundial 2026”.

La organización señaló que, a pesar de la modernización con la tarjeta de Movilidad Integrada virtual, el bajo número de trenes limita la capacidad del sistema.

En diciembre fue el lanzamiento de la Tarjeta de Movilidad en formato virtual, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, considerando la llegada masiva de aficionados, para que tanto los locales como visitantes puedan acceder al transporte mediante su teléfono”, subrayó.

El Metro operó con 269 trenes, misma cifra que en el mes previo. Y, de cara al mundial, el número en circulación sigue por debajo del nivel prepandemia, lo que limita la capacidad del sistema, algo que considerar para la demanda prevista durante el verano de 2026”.

La flota actual en servicio es la más baja desde hace dos sexenios, según los datos del Inegi.

Aunque el STC realiza obras de rehabilitación en estaciones como Auditorio de la Línea 7 y el tramo superficial de la Línea 2, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro expresó su preocupación, pues las mejoras se enfocan en instalaciones fijas y no en el material rodante.

Los trenes, son 391 trenes con que contamos, están sin que se les dé mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor se debe de dar mínimo, cuando cumplen 750 mil kilómetros de recorrido, y ya muchos de ellos llevan más de 2 millones de recorrido entonces hay un riesgo permanente”, alertó el 4 de febrero Fernando Espino, dirigente sindical.

