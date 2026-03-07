Secretaría de las Mujeres de la CDMX impulsa canciones contra el ‘amor violento’

En la capital, en el último trimestre de 2025, 90% de las más de cuatro mil mujeres víctimas de violencia que recibieron medidas de protección por parte de la Fiscalía General de Justicia, principalmente contra sus parejas sentimentales, señalaron identificarse con narrativas de “amor violento” difundidas en canciones, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres.

Por ello, en noviembre, la Secretaría de Cultura capitalina lanzó la iniciativa La canción del buen amor, una convocatoria impulsada para promover nuevas narrativas musicales alejadas de la violencia de género.

El llamado invita a compositoras a crear temas que no reproduzcan esquemas tóxicos ni frases que normalicen el sufrimiento como una prueba afectiva.

Para especialistas en género y psicología social, como Nallely Vázquez, la iniciativa “podría ser el punto de partida para reeducar a las nuevas generaciones a través de la música, para no normalizar el mal amor o el amor violento desde pequeñas”.

La experta enfatizó que, si al estar tristes escuchamos música que nos hace sentir peor, entramos en una espiral que exacerba el problema en lugar de enfrentarlo.

Quisiera cambiarle el final al cuento (…) si pudiera te pidiera que devuelva’ to’ los besos que te di”, canta Bad Bunny en Amorfoda, una canción con millones de likes que retrata el dolor de una relación fallida.

Este tipo de letras también pueden reforzar narrativas culturales que normalizan la dependencia o la violencia, afirmó Alma Beltrán y Puga, doctora en Derecho y responsable de la cátedra Igualdad y Género en la Universidad Iberoamericana.

RETRATAN LA LUCHA Y RESISTENCIA

A 48 horas de la megamarcha por el Día Internacional de las Mujeres, un colectivo de 50 fotoperiodistas y fotodocumentalistas transformó las vallas metálicas de contención en un lienzo urbano.

La intervención busca exponer rostros y testimonios visuales que retratan la lucha y resistencia de las mujeres en la capital.

Bajo el nombre La Pega: exposición itinerante de fotografía en vallas de la CDMX, esta muestra colectiva podrá ser observada durante las movilizaciones.

Los retratos de manifestantes y escenas de protesta, capturadas en diversas jornadas de lucha, fueron colocados sobre el cercado perimetral del Palacio de Bellas Artes, edificio que tradicionalmente es protegido previo a las marchas feministas y que hoy luce como una galería improvisada.

El proyecto fue impulsado por las fotoperiodistas Lucía Flores y Áurea del Rosario, quienes buscan visibilizar el trabajo de las mujeres que documentan las protestas. La iniciativa surgió por la colocación de estructuras metálicas para proteger monumentos y edificios públicos.

-Elizabeth Velázquez e Hilda Castellanos

HONRAN A FUTBOLISTAS DEL MUNDIAL DE 1971

En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres, la administración capitalina rindió un homenaje a las futbolistas que en 1971 participaron en el Torneo Internacional de Selecciones Femeniles en el Estadio Azteca.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó el papel de aquella generación que logró el subcampeonato en una época en la que las mujeres enfrentaban severas barreras para acceder al futbol profesional.

Durante mucho tiempo su historia quedó fuera de los registros oficiales, pero hoy la ciudad reconoce a esas pioneras que cambiaron el destino del futbol femenil”, señaló la mandataria.

El 8 de marzo es memoria y reconocimiento. Honramos a las que abrieron camino y acompañamos a quienes hoy siguen transformando”.

Este reconocimiento forma parte de la campaña del 8M que impulsa el gobierno capitalino para visibilizar tanto los logros en los derechos de mujeres y niñas como los retos persistentes.

Las autoridades destacaron que en 2025 se fortalecieron políticas públicas orientadas a cerrar brechas de desigualdad.

cva*