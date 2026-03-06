Casa de la Mujer de Magdalena Contreras cuenta con nuevos servicios

Con infraestructura renovada, se inauguró una extensión de la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”, en la alcaldía Magdalena Contreras.

El espacio ofrece nuevos servicios, como lavandería y salón de belleza al alcance de todos; algunos con gratuidad y otros con cuota de recuperación accesible.

Al encabezar el evento, el alcalde Fernando Mercado Guaida destacó el trabajo continuo y el compromiso por transformar el lugar.

Foto: Especial

Destacó que se trata de un proyecto de continuidad que empezó hace 10 años, el cual fortalece el sistema de cuidados, en línea con la administración de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, “para que las mujeres puedan venir a lavar su ropa, cortarse el cabello, recibir atención y sentirse acompañadas,” expresó.

Rehabilitación del inmueble

La intervención de la Casa de la Mujer contempló desde la rehabilitación integral del edificio original, hasta la construcción del anexo con oficinas, además se reforzaron los muros para garantizar la seguridad estructural.

Se dio prioridad a resolver la falta de agua y luz, así como a problemas estructurales para garantizar la operatividad y funcionalidad del lugar, expresó el edil morenista.

El alcalde reiteró su compromiso para continuar la atención en la Casa de la Mujer y a llevar estos servicios a más colonias Foto: Especial

“Estas paredes y equipamientos no serían nada sin las mujeres comprometidas y valientes que le dan vida a este espacio día a día”, enfatizó.

Ampliarán servicios

Ante decenas de vecinas de la zona, Mercado Guaida reiteró su compromiso para continuar la atención en la Casa de la Mujer y a llevar estos servicios a más colonias.

“Las mujeres son el corazón de nuestra comunidad, su lucha nos impulsa a seguir trabajando para ampliar sus derechos y oportunidades,” concluyó.

Foto: Especial

Al evento asistieron la diputada local, Brenda Ruiz y la ex alcaldesa Patricia Ortíz, entre otras mujeres destacadas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía mantiene activa la Semana de la Mujer. Las actividades comenzaron el 2 de marzo y concluirán el 8, con servicios de salud, asesoría jurídica, talleres y actividades culturales.

