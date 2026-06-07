PVEM destaca necesidad de fiscalías especializadas para reforzar atención a mujeres

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para las mujeres, luego de que se informara que los Centros LIBRE para las Mujeres han superado el millón de atenciones otorgadas en todo el país.

Señaló que este logro refleja el impacto positivo de las políticas públicas impulsadas para atender, orientar y acompañar a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, así como la necesidad de seguir ampliando la red de apoyo y protección en beneficio de este sector de la población.

En ese sentido, el PVEM sostuvo que los avances alcanzados en materia de atención a las mujeres deben ir acompañados de acciones concretas que fortalezcan la procuración de justicia, por lo que recordó que fue una de las fuerzas políticas que impulsó la creación obligatoria de fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres en todas las entidades del país.

Dicha reforma, aprobada por el Congreso de la Unión en 2024, busca garantizar investigaciones más eficientes y con perspectiva de género, además de reforzar la capacidad institucional para combatir la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.

Para el Partido Verde, los Centros LIBRE y las fiscalías especializadas forman parte de una estrategia integral que permite no sólo brindar atención inmediata a las víctimas, sino también asegurar que las denuncias reciban seguimiento y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas legislativas y políticas públicas orientadas a proteger los derechos de las mujeres, fortalecer su acceso a la justicia y construir instituciones más sólidas para enfrentar la violencia de género en México.