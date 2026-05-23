A punta de pistola asaltan a comensales en la Ramos Millán, CDMX

A punta de pistola ASALTARON a comensales de una cafetería ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; una de las empleadas del lugar resultó herida de bala.

Los presuntos delincuentes, de 18 y 23 años de edad, ingresaron la mañana de este sábado, al local ubicado en calle Puente de Loreto y Puente de los Gallos, en la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, y despojaron de sus pertenencias a varios clientes.

La zona Google maps

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, alertaron a policía capitalinos ubicados en la zona, e informaron a los oficiales de una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a policías capitalinos sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que los uniformados acudieron de inmediato al sitio.

Una empleada resultó herida

En el lugar, una empleada de 37 años relató que, tras cometer el robo, los agresores realizaron disparos hacia el techo antes de escapar. Una de las balas rozó a la mujer, quien resultó con una lesión que no puso en riesgo su vida.

Con las características proporcionadas, los policías desplegaron un operativo de búsqueda y localización en calles cercanas. Minutos después ubicaron a dos hombres que coincidían con la descripción sobre avenida Canal de Tezontle, a la altura de Puente de Loreto.

Al realizarles una revisión preventiva, los oficiales les aseguraron una pistola con cargador y un cartucho útil, además de cuatro teléfonos celulares, una tableta electrónica y dinero en efectivo, presuntamente robados durante el asalto.

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el arma y los objetos recuperados, para iniciar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven de 18 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026, mientras que el de 23 años tiene antecedentes por robo calificado en 2025.