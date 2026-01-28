Pedirán a la Guadalupana fortalecer unidad y defensa de pulquerías

La Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales llevará a cabo su 104 peregrinación a la Basílica de Guadalupe el próximo 1 de febrero, con el objetivo de dar gracias a la Guadalupana por la bendición de seguir teniendo trabajo y que este producto siga dando frutos.

“Nuestra misión es dar a conocer que el pulque es una bebida natural, de calidad y fomentar su cultura informando sobre su elaboración y tratamiento, evitando los falsos mitos e invitar a las nuevas generaciones a que lo pruebes y comprueben que no es malo y si muy saludable. También buscamos preservar las pulquerías tradicionales como establecimientos con características propias y que gocen de la merecida protección”, expresó la Asociación.

Los integrantes explicaron que quieren crear nuevos espacios para que las nuevas generaciones disfruten de los beneficios del pulque, tanto en las pulquerías propiamente, como otros que proporcionen a sus clientes nuevas experiencias y reforzar el contacto con las autoridades, para sensibilizarles de la situación en la que actualmente se encuentran.

Foto: Jesús Monje

Expandir beneficios del pulque

Añadieron que también tienen el objetivo de crear, recuperar y promover figuras legales y oficiales para potenciar la regulación en torno a la calidad y la distribución del pulque, centradas especialmente en la Aduana del Pulque, para demostrar con argumentos científicos sólidos los beneficios del pulque para la salud, así lo afirmaron durante la conferencia de prensa en la Pulquería Los hombres sin Miedo.

La Peregrinación Pulquera es una tradición de abolengo para el gremio pulquero desde 1921 y este 2026 se conmemora su 104 aniversario, adopta este sincretismo cultural en donde prevalece la fe, el encuentro consigo, la reflexión e invita a la unión de un gremio, que durante varias etapas de la historia ha sido golpeado por distintos sectores, como el político, social y económico.

En esta peregrinación participarán establecimientos:

Los Hombres sin Miedo

La Catedral del Pulque

Pulquipedia

La Antigua Roma

La Canica

MUMPYP

La Palma

StarPulque Pifas

La Bella Carolina

Tinacal Los Tuzos

Doña Cande

Aka Pulkito

El Regreso de Manzanares

El Danzón

La Gloria de Nezahualcóyotl

Pulqueria la Nueva

La victoria

Pulmón de Villa

Santa Patrona

La Malquerida

La Reina Xochilt

Los curados

La joya

La Botijona

Agave 69

La Risa

El Templo de Dianamx

Pulquerías resisten paso del tiempo

Con la conmemoración del Día Nacional del Pulque, que se celebra el primer domingo de febrero, estas festividades refuerzan la capacidad que tienes los pulqueros para seguir encontrando identidad y significado a nuestras raíces, apropiarse de las tradiciones, usos y costumbres que a lo largo de la historia han tenido y siguen teniendo, significaciones distintas en las diferentes etapas de este sincretismo cultural.

Foto: Jesús Monje

La devoción por la Virgen de Guadalupe por parte de los trabajadores de la industria pulquera se hace evidente, se toma como referencia la fecha que está plasmada en el estandarte pulquero.

En la actualidad, las pulquerías que han sobrevivido durante décadas, comienzan a ser frecuentadas por jóvenes dedicados al arte y la cultura, forman distintos colectivos en búsqueda de la preservación de las mismas, para investigar, documentar, preservar y difundir las tradiciones y costumbres que dan pertenencia a esos lugares.

La devoción popular hacia deidades e iconos prehispánicos se empezó a dar fuertemente en las pulquerías de la Ciudad de México, donde se retoma el gusto por el pulque.

*DRR*