Tlalpan refuerza recolección de basura en zonas marginadas

La alcaldía de Tlalpan sumó seis nuevos camiones recolectores a su flotilla de limpia, con la intención de ampliar la cobertura del servicio, sobre todo en comunidades como Parres El Guarda y Topilejo, donde el acceso y las condiciones del terreno complican la operación cotidiana.

La alcaldesa, Gaby Osorio, explicó que las unidades forman parte de un esquema de colaboración con el Gobierno central; por cada camión adquirido, la administración de Clara Brugada entrega otro adicional.

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Así, tres de los vehículos fueron comprados con recursos propios de la demarcación y tres más aportados por la administración central.

Durante la presentación, Osorio señaló que el objetivo es mejorar de fondo el servicio, reiteró que las nuevas unidades serán enviadas principalmente a pueblos como Parres y Topilejo, donde la antigüedad de los camiones y las condiciones del terreno dificultaban cubrir las rutas con regularidad.

Asimismo, para mejorar el servicio, la alcaldía puso en marcha un Gabinete de Recolección de Residuos que sesionará cada semana para revisar rutas, horarios, insumos y reportes vecinales, para detectar fallas y corregirlas sobre la marcha.

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Durante la primera sesión, el área operativa, autoridades y trabajadores coincidieron en que la renovación de la flotilla impactará directamente en la eficiencia del servicio.

El director de Servicios Urbanos, Facundo García, señaló que los camiones permitirán cubrir más rutas, mientras que representantes sindicales destacaron que las nuevas unidades permitirán mejores condiciones de trabajo.

En tanto, Gaby Osorio concluyó que su administración prevé adquirir más unidades a lo largo del año bajo el mismo esquema de coinversión, con la meta de renovar progresivamente los vehículos más antiguos.

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