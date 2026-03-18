Ampliación del Eje 4 hasta Guelatao en Iztapalapa; prevén conexión con oriente del Edomex

En Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), se proyecta la ampliación del Eje 4 -Plutarco Elías Calles- para conectar con avenida Guelatao.

Se trata de un proyecto largamente discutido que ahora podría destrabarse con la intervención de terrenos federales y que busca mejorar la conexión entre Iztapalapa y el oriente del Estado de México, informó la alcaldesa Aleida Alavez.

Alavez Ruiz adelantó que ya existe aval para intervenir predios de la Secretaría de Marina, lo que permitiría extender esta vialidad primaria.

Es un proyecto que tiene muchos años en estudio, y ahora que tenemos el aval de la Marina para intervenir su terreno, podremos habilitar esta vialidad y crecer el Eje 4 hacia Guelatao”, afirmó.

Durante la entrega de cinco canchas rehabilitadas en Santa María Aztahuacán, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la alcaldesa detalló que la obra no solo beneficiará a Iztapalapa, sino a toda la zona oriente del Valle de México, al conectar con corredores viales clave que hoy presentan saturación.

Ello, al tiempo que pidió el apoyo de la mandataria capitalina para concretar el proyecto.

Para Iztapalapa todo el apoyo”, respondió Brugada.

Obras rumbo al Mundial en CDMX

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. Especial

La ampliación del Eje 4 se perfila como parte del paquete de obras de infraestructura que el gobierno capitalino impulsa rumbo al Mundial, junto con un programa intensivo de repavimentación en la zona.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por Clara Brugada, en Iztapalapa se han intervenido 285 mil metros cuadrados de vialidades.

En Calzada Ignacio Zaragoza se han repavimentado 2.5 kilómetros; en Eje 4, 8.5 kilómetros, y en Eje 5, 10 kilómetros, para un total de 34 kilómetros rehabilitados.

Estas acciones forman parte del programa "Cualli Ohtli" (Buen Camino), que arrancó en octubre del año pasado para repavimentar 250 kilómetros de vialidades primarias, ejes viales y accesos principales de la ciudad.

Estamos prácticamente repavimentando una cuarta parte de las avenidas principales de la ciudad”, destacó.

La mandataria subrayó que los trabajos deberán concluir antes de la temporada de lluvias y previo al arranque del Mundial, con el objetivo de mejorar la movilidad en las zonas de mayor tránsito.

Estamos cumpliendo con todos los compromisos para que en mayo, antes de recibir el Mundial, podamos mejorar la ciudad”, concluyó.

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