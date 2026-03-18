¿Qué se quemó hoy en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos extinguieron un incendio en una bodega donde se almacenaba plástico y hule espuma ubicada en Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

Incendio en Iztapalapa. Especial

Se quemaron unos 300 metros cuadrados, indicó el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

El fuego ha sido confinado y no representa riesgos a la población. Continuamos laborando en la zona”, reportó a las 15:30 horas.

Incendio en Iztapalapa. Especial

Desalojo por incendio en Iztapalapa

Una persona fue atendida en el sitio por inhalación de humo, informó la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Para las 15:49 horas, Pérez Cova informó que el fuego había quedado extinguido.

Incendio en Iztapalapa. Especial

La SGIRPC indicó que como medida preventiva fueron desalojadas unas 250 personas de los inmuebles aledaños.

El incendio generó una columna de humo negro que se distinguió a varios kilómetros de distancia.

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