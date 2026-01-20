"Toda mi fe": fan de BTS pide boletos en la Basílica de Guadalupe

La pasión por BTS ha alcanzado un nuevo nivel entre las armys mexicanas, luego de que una fan se volviera viral por acudir a la Basílica de Guadalupe para pedir un deseo muy especial: conseguir boletos para los próximos conciertos de la banda en México. El gesto conmovió a miles de usuarios en redes sociales, quienes se identificaron con la emoción, la fe y la esperanza que rodean este anhelo compartido.

Fan de BTS va a la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Virgen alcanzar boletos: "Toda mi fe"

La usuaria Dan García (@danielagarcia8967) compartió en sus redes sociales un video en el que documenta su visita a la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos religiosos más importantes del país. En el clip se le observa llevando consigo su lightstick de BTS y una fotografía del grupo, elementos que representan su amor y admiración por la banda surcoreana.

Acompañando las imágenes, la joven escribió un mensaje que rápidamente tocó el corazón de miles de fans:

“Con mucha fe y esperanza tocó ir a la basílica a pedirle su ayuda a la virgencita de Guadalupe para poder cumplir mi mayor sueño. Tengo toda mi fe y esperanza en que la Virgencita y Diosito me ayudarán a cumplir mi sueño de conocer a BTS”.

El video no tardó en viralizarse y provocar una avalancha de comentarios de apoyo, empatía y humor. Muchas armys confesaron haber hecho lo mismo o estar considerando acudir a iglesias para pedir que la suerte esté de su lado durante la venta de boletos.

La razón detrás de esta intensa emoción es la gira mundial de BTS, programada para mayo de 2026, que incluirá tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El anuncio generó una auténtica locura entre los seguidores del grupo, quienes saben que la demanda de entradas será abrumadora y que conseguir boletos no será tarea fácil.

En redes sociales, las armys han compartido todo tipo de estrategias para aumentar sus posibilidades: desde organizarse en grupos, compartir consejos para la compra, hasta realizar rituales, promesas y actos de fe. Para muchas, asistir a un concierto de BTS no es solo un espectáculo, sino el cumplimiento de un sueño de años.

Este fenómeno demuestra cómo la música y el fandom pueden entrelazarse con las creencias personales, creando historias que reflejan la devoción, esperanza y emoción colectiva. La imagen de una fan pidiendo ayuda a la Virgen con su lightstick en mano se ha convertido en un símbolo del nivel de amor y compromiso que BTS despierta en sus seguidores mexicanos.

Mientras se acerca la fecha de la venta de boletos, las redes continúan llenándose de mensajes de ánimo, memes y plegarias. Para muchas armys, la fe sea espiritual o fandom será clave para lograr ver a sus ídolos en vivo.