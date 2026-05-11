Ejecutan a tres en pleno festejo del 10 de mayo en Iztapalapa

Un ataque con disparos de arma de fuego ocurrido la madrugada del 10 de mayo en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa que es encabezada por Aleida Alavez Ruiz, dejó un saldo de tres hombres muertos y nueve personas lesionadas. Por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la Ciudad de México, detuvieron a dos posibles responsables.

De acuerdo con el reporte policial, tras recibir la alerta por detonaciones en un inmueble ubicado en la calle Constitución Mexicana, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente realizaron un análisis de las cámaras de videovigilancia.

En las imágenes identificaron una motocicleta negra sin placas, en la que viajaban tres sujetos, seguida por un vehículo del mismo color que aparentemente les brindaba apoyo, ambos huyendo a alta velocidad.

Con esta información, se implementó un cerco virtual que permitió ubicar el automóvil en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la misma demarcación. Policías en campo realizaron patrullajes hasta localizar la unidad en el cruce del Eje 5 Sur y la calzada Ignacio Zaragoza, donde le dieron alcance e interceptaron a sus ocupantes.

Durante la revisión preventiva, los oficiales aseguraron 30 bolsitas con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como dos teléfonos celulares. Además, confirmaron que tanto el vehículo como el conductor coincidían con las características obtenidas en las primeras indagatorias.

Los detenidos, de 35 y 19 años de edad, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.

Según información oficial, el joven de 19 años cuenta con un antecedente de detención en enero de 2024 por un homicidio registrado en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán, también en Iztapalapa.

Por otra parte, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, informó en redes sociales que los detenidos, identificados como Raúl “N” y Eder Santiago “N”, serían los probables responsables de la agresión armada. Añadió que se aseguró un vehículo que presuntamente fue utilizado como “muro” tras el ataque, además de diversas dosis de droga.

El funcionario subrayó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, continuarán las investigaciones para detener a todos los implicados y evitar la impunidad en este caso.

jcp