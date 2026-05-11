Clara Brugada pone en marcha 17 nuevos trenes ligeros “El Ajolote”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a 17 nuevas unidades del Tren Ligero “El Ajolote”, con una inversión de mil 400 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad en el sur de la capital.

Durante el evento, la mandataria capitalina destacó que con la incorporación de estos trenes se duplicará la capacidad de traslado de usuarios en la ruta Tasqueña-Xochimilco, al pasar de 130 mil a 250 mil personas diarias. Además, señaló que con estas unidades el sistema contará con un total de 35 trenes en operación.

Brugada explicó que los nuevos convoyes cuentan con doble cabina, lo que permite ampliar el espacio en cada unidad, además de incorporar cámaras de videovigilancia. De esta forma, la capacidad por viaje se incrementa de 375 a 750 pasajeros.

Asimismo, indicó que se reducirán los tiempos de traslado y espera. Actualmente, el recorrido de 18 estaciones a lo largo de 13 kilómetros toma alrededor de 40 minutos; sin embargo, con las nuevas unidades se prevé disminuir este tiempo, además de reducir la espera de los usuarios de ocho a cuatro minutos.

Acompañada por integrantes de su gabinete y legisladores del Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno adelantó que también se contemplan obras vehiculares complementarias, como la construcción de puentes, con el fin de evitar que los trenes se detengan en cruces semaforizados y hacer más eficiente el servicio.