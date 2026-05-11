Crueldad animal: tiran cuerpos de perros y gatos decapitados en GAM

Los cuerpos decapitados de varios animales fueron abandonados durante la madrugada de este lunes dentro de bolsas negras, arrojadas desde un vehículo en movimiento sobre avenida Gran Canal, entre avenida 510 y Ángel Albino Corzo, en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero.

“En la mañana se descubrieron alrededor de 10 cadáveres entre gatos, perritos, chivitos y borregos, con evidentes signos de que fueron utilizados en rituales de santería por la forma en que están decapitados (…) ahorita ya llegó la PDI para hacer la investigación, pero no hay cámaras cercanas”, comentó la activista pro animales Jaquelin Zúñiga, directora de Noedac A.C.

Por el constante paso de vehículos, los bultos fueron arrollados en diferentes ocasiones, por lo que los cuerpos quedaron esparcidos en el carril de baja velocidad.

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México labora en el lugar e inició la carpeta de investigación.

Cabe señalar que, pese a que la ley sanciona a quien maltrata o priva de la vida a un animal, este tipo de hechos es recurrente y continúan apareciendo cadáveres de animales en esquinas, cerca de vías del tren o en zonas aledañas a cauces de ríos.

“La Ley de Protección Animal de la Ciudad de México establece la prohibición del maltrato animal y, cuando sucede este tipo de eventos, la ley lo considera como actos de crueldad animal, que es un delito tipificado en el Código Penal y va con una pena de 2 a 5 años de prisión”, mencionó el licenciado Gerardo Fernández Gavito, personal jurídico de la asociación animalista Nouredac.

Por parte de la alcaldía se presentó el director de Desarrollo Social, Joaquín Ávila del Castillo, quien mencionó que, por indicaciones de Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde en Gustavo A. Madero, se dará seguimiento al hecho y se giraron instrucciones para revisar los registros de videocámaras de vigilancia cercanas al lugar.