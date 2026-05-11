¿Si choco mi vehículo puedo moverlo a la orilla?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó a automovilistas que, en caso de verse involucrados en un choque laminero, deben mover sus vehículos y retirarlos de la zona del percance mientras esperan la llegada de sus aseguradoras.

La medida busca evitar congestionamientos viales y reducir riesgos para las personas involucradas en incidentes menores de tránsito.

De acuerdo con la SSC, esta disposición forma parte de la reforma al Artículo 54 del Reglamento de Tránsito, publicada en mayo de 2023 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la cual permite mover los vehículos sin perder el derecho a reclamar daños ante la aseguradora.

La dependencia precisó que esta medida aplica únicamente cuando:

* No hay personas lesionadas.

* Solo existen daños materiales.

* Ningún conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias.

* No existen daños a la infraestructura pública.

* Los vehículos cuentan con seguro.

Autoridades señalaron que, tras la modificación al reglamento, personal de Tránsito fue capacitado junto con la SEMOVI y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para atender este tipo de percances.

La SSC reiteró el llamado a las y los conductores a orillarse y liberar la vialidad para mejorar la movilidad y evitar accidentes mayores.

jcp