Sancionarían a adultos que permitan a menores llevar armas a escuelas

La diputada local del Partido Verde, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para sancionar a los adultos que por descuido o negligencia, permitan que menores de edad tengan acceso a armas de fuego, también propuso crear un protocolo de seguridad en las escuelas de la Ciudad de México para actuar cuando se detecte la presencia de armas.

Recordó que la preocupación por estos riesgos aumentó después de que un adolescente ingresó con un arma de fuego a una secundaria, ubicada en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Azcapotzalco.

Peralta propuso reformar el código penal local e imponer una pena de seis meses a tres años de prisión a quien teniendo bajo su custodia o posesión un arma de fuego, por descuido o negligencia, permita que un menor de 18 años tenga acceso a ella.

"Cuando un arma llega a las manos de una niña, un niño o un adolescente, significa que los adultos no hicimos lo suficiente para protegerlos”, dijo Peralta desde tribuna.

Víctimas de acoso escolar

Recordó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación mostró que casi 28 por ciento de los adolescentes ha sufrido acoso escolar, lo que muestra que la violencia en entornos escolares no se puede ignorar y se deben tomar todas las medidas para evitar que las armas ingresen a las escuelas.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Y, recordó, que la seguridad en las escuelas también empieza en casa, con la responsabilidad de madres, padres y tutores.

"Las niñas y los niños merecen estudiar tranquilos. En sus mochilas deben llevar conocimiento, sueños y ganas de aprender, no miedo ni violencia”, comentó.

La iniciativa fue enviada a comisiones para ser dictaminada.

*DRR*