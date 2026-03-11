Con inversión de 38 mdp, avanza rehabilitación de parque EDÉN Naturaleza

En la alcaldía Gustavo A. Madero “nunca más habrá niños y niñas de segunda; aquí todos tienen derecho a la cultura, el esparcimiento y un ambiente sano”, afirmó el alcalde Janecarlo Lozano, al encabezar un recorrido de supervisión de obra y colocación de la primera piedra de la infraestructura en la zona norte del Parque EDÉN Naturaleza.

La rehabilitación del espacio contempla una inversión inicial de 38 millones de pesos, con trabajos en las zonas norte y sur del parque, además de la instalación de nuevas áreas recreativas y tecnología para el mantenimiento de las áreas verdes.

“El objetivo es rescatar espacios que durante años permanecieron abandonados y convertirlos en lugares de desarrollo y esperanza para la niñez. La época del abandono se acabó en la Gustavo A. Madero”, afirmó.

El proyecto contempla la creación de un parque inmersivo con animatrónicos, que ocuparán alrededor de dos mil 500 metros cuadrados y representarán distintas especies animales con movimiento y contenidos educativos.

Foto: Pável Jurado | Excélsior

La idea, explicó el alcalde, es que los menores puedan aprender sobre la fauna y el medio ambiente de forma interactiva, sin la necesidad de tener animales en cautiverio.

Además, el parque contará con juegos infantiles, tirolesa, áreas de descanso sustentables, un lago artificial, palapas y un sistema automatizado de riego que permitirá mantener las áreas verdes mediante control remoto. También se instalarán zonas culturales, espacios deportivos, áreas caninas y senderos para correr o caminar.

El modelo de los Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN) que impulsa su administración, busca ofrecer espacios seguros donde los menores puedan convivir y jugar libremente.

Foto: Pável Jurado | Excélsior

“Queremos que sea un espacio donde los niños puedan correr, tocar, disfrutar sin que nadie los persiga o los cuestione. Que la felicidad deje de ser un lujo y se convierta en un derecho para todos los niños”, expresó.

Nuevos entornos para la infancia

En entrevista con Excélsior, detalló que la rehabilitación del parque forma parte de una estrategia más amplia para recuperar áreas verdes en la demarcación, donde se prevé destinar alrededor de tres mil millones de pesos.

Se trata del tercer parque recuperado, el primero fue el EDÉN Mestizaje, en el área de Indios Verdes, el segundo fue el Juventino Rosas, en la zona de Cuautepec, “donde los niños dejaron de acostumbrarse a la violencia para acostumbrarse a la cultura y la diversión”, afirmó el Alcalde.

Foto: Pável Jurado | Excélsior

Lozano enfatizó que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia para reducir la violencia y generar territorios de paz, especialmente en zonas históricamente rezagadas de la demarcación.

Esto se suma a acciones en materia de seguridad implementadas en su gobierno, como la compra de 100 patrullas y la instalación de cuatro mil 800 cámaras “para hacer de Gustavo A. Madero una de las más vigiladas de la ciudad”, concluyó.

*DRR*