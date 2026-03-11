PAN presenta iniciativa para regular incrementos de renta

Ricardo Rubio, diputado local del PAN, presentó una iniciativa para regular los incrementos de renta en vivienda y propuso que, en zonas declaradas con presión inmobiliaria, los incrementos anuales de renta no puedan superar el nivel de inflación, con el propósito de evitar aumentos desproporcionados en zonas donde el mercado inmobiliario presenta mayores tensiones.

La propuesta plantea una reforma integral al Código Civil para la Ciudad de México, la Ley de Vivienda, la Ley para el Desarrollo Económico y el Código Fiscal local, con el objetivo de introducir reglas claras de actualización de rentas.

Y propone establecer parámetros objetivos para la actualización anual de las rentas habitacionales, de modo que los incrementos no puedan exceder el porcentaje menor entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el diez por ciento de la renta pactada.

Especial

Durante la presentación de la iniciativa, Rubio dijo que la Ciudad de México enfrenta una transformación urbana y económica que está impactando simultáneamente el acceso a la vivienda, la estabilidad de los contratos de arrendamiento y la viabilidad de pequeños comercios tradicionales.

En ese sentido, afirmó que el desarrollo urbano debe ir acompañado de reglas que permitan equilibrar derechos y evitar que los procesos de crecimiento económico generen desplazamientos involuntarios o pérdida de tejido comunitario.

*DRR*