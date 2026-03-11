Coyoacán recupera valor histórico de barda perimetral del Estadio Azteca

La alcaldía Coyoacán realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de la barda perimetral del estadio Banorte, mejor conocido como estadio Azteca, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y autoridades del estadio, para recibir a los miles de aficionados que asistirán a la Copa Mundial de Futbol en junio próximo.

“Estamos trabajando en obra que perdura para generaciones, obra pública que se ve, que se aprecia y se va a quedar para el uso y goce de vecinas, vecinos y visitantes. Seguimos trabajando 24-7. En coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, el estadio Azteca/Banorte y la alcaldía Coyoacán, estamos de la mano rescatando el valor histórico de la barda perimetral del Coloso de Santa Úrsula”, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez.

El alcalde realizó un recorrido para supervisar los trabajos y dio a conocer que estas acciones no solo incluyen la recuperación de la imagen exterior de la barda del estadio, sino que también se emprenden otros trabajos relacionados con servicios urbanos y operación hidráulica.

Y comentó que además de estos trabajos, “también estamos retirando en coordinación con las empresas de servicios de internet y televisión de paga, el retiro de cableado en desuso. Además, estamos reencarpetando diversas calles en las colonias que convergen aquí en las inmediaciones del estadio, estamos cambiando luminarias y haciendo banquetas en esta zona”.

Foto: Especial

El alcalde Gutiérrez detalló que los trabajos de mejora en la alcaldía Coyoacán no se limitan a los meses previos al mundial, sino que seguirán permanentemente mejorando la infraestructura de la demarcación.

Comentó que los trabajos en la barda perimetral del Estadio Banorte comprenden más de dos mil 700 metros cuadrados de limpieza con una técnica llamada “sandblasteado” de acabado fino, así como mil metros cuadrados de pintura de esmalte alquidálica, pues también se realiza limpieza y cambio de pintura de la herrería en la barda.

Foto: Especial

Mientras que en las colonias aledañas al estadio se realizan trabajos de sustitución de red de agua potable, con más de mil 850 metros; se realiza renivelación de suelo con concreto MR en diversas calles y se restituyó la carpeta asfáltica en calles como Coscomate y Luis Murillo, que desembocan en el Coloso de Santa Úrsula. De trabajo en banquetas, se han realizado cinco mil 500 metros cuadrados aproximadamente.

En el recorrido estuvo acompañado por la directora general de Obras, Martha Elguea Viniegra, así como por el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla.

*DRR*