Ejecutan a hombre con 5 disparos cuando circulaba en Periférico Sur

Un hombre entre 40 y 45 años de edad fue ejecutado con más de cinco disparos de arma de fuego al circular en una camioneta en los carriles centrales del Periférico Sur, a la altura de la calle John F. Kennedy, en la colonia Isidro Fabela de alcaldía de Tlalpan.

Los primeros reportes arrojan que unos sujetos en motocicleta se emparejan a la camioneta y dispararon de manera directa hacia el conductor, debido a las heridas perdió el control y chocó contra el muro, provocando que otro vehículo se impactara contra la camioneta.

Al lugar llegaron varios equipos de emergencia, paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Tlalpan para revisar a la víctima, pero indicaron que ya no presentaba signos de vida por los diversos impactos de bala.

Al lugar de los hechos también arribaron personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y una unidad de rescate con equipo especial voluntaria de XE médica.

El lugar fue acordonado peor personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la Ciudad de México para preservar el lugar de los hechos, minutos después se presentaron personal de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina quienes se harán cargo de los trabajos de rigor y el traslado del fallecido hacia la coordinación territorial en Tlalpan, para el inicio de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público.

Las autoridades revisarán las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar, para ver si pueden arrojar algún dato que pueda dar con los responsables de la ejecución en la zona del Periférico Sur, quienes huyeron del lugar en una motocicleta con rumbo desconocido.

