Becas de transporte para universitarios en CDMX alcanzan 190 mil apoyos

En el arranque del periodo vacacional de verano, tras la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno de la Ciudad de México alcanzó la entrega de 190 mil apoyos del programa Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, al incorporar a este miércoles a otros 20 mil estudiantes durante un acto encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Con esta nueva entrega, se alcanzan 100 mil becas otorgadas durante el primer semestre de 2026, de las cuales 55 por ciento corresponde a mujeres provenientes de las 16 alcaldías de la capital, detalló el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán.

El funcionario detalló que el programa dispone este año de un presupuesto de 866 millones de pesos y opera mediante dos convocatorias anuales, lo que permite que cada estudiante beneficiario reciba hasta siete mil 500 pesos al año para apoyar su permanencia en la educación superior.

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En ese sentido, la jefa de Gobierno precisó que el apoyo se mantendrá durante toda la trayectoria universitaria de los beneficiarios, adelantó que existe la intención de incrementar su monto en los próximos años.

Brugada afirmó que se trata de una inversión sin precedente en educación superior.

No existía una beca universal para universitarios como esta en la Ciudad de México ni en el país”, aseguró durante el evento realizado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

Insistió en que la meta es llegar a 200 mil beneficiarios antes de concluir 2026 y avanzar hacia la universalidad del programa en 2027. La meta, dijo, es reducir la deserción universitaria por motivos económicos.

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Apoyo a migrantes

En el mismo acto, la jefa de Gobierno también expresó su respaldo a las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos que enfrentan persecución por parte del ICE, por lo que llamó a rechazar cualquier acto de discriminación o violación a los derechos humanos.

Además, planteó impulsar una alianza entre ciudades para fortalecer la protección de las personas migrantes y respaldó la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para investigar posibles abusos contra esta población.