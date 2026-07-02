Piden a comercializadoras registrar modelos de monopatines y bicis eléctricas 

Como parte del proceso de regulación de los llamados Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepe), como monopatines, scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas, la Secretaría de Movilidad (Semovi) convocó a las empresas fabricantes, comercializadoras y distribuidoras a registrar sus modelos en la Plataforma de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal.

Según la dependencia, a la fecha cerca del 80 por ciento de las empresas del sector ya se encuentran registradas. Sin embargo, no presentó una cifra específica del número de registros.

Para avanzar con el proceso, se exhortó al resto de fabricantes y distribuidores a realizar el trámite a la brevedad.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

El procedimiento permitirá incorporar los distintos modelos al sistema oficial, requisito indispensable para que las personas usuarias puedan realizar el registro de sus unidades, obtener placas cuando corresponda y acceder al Distintivo de Movilidad Eléctrica, indicó la Secretaría de Movilidad, a cargo de Héctor Ulises García Nieto.

¿Cómo se hace el registro?

Las empresas interesadas deberán enviar un correo electrónico a registro.vemepe.semovi@gmail.com, indicando en el asunto la denominación o razón social de la empresa.

Posteriormente deberán remitir en formato PDF la documentación requerida para programar una cita presencial.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta constitutiva, la constancia de situación fiscal con una antigüedad no mayor a 90 días, el documento que acredite la representación legal, una identificación oficial vigente del representante legal, además de un correo electrónico y un número telefónico de contacto.

Una vez validada la información, se notificará la fecha y hora de la cita en la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, donde se cotejarán los documentos originales y se entregarán las credenciales de acceso al sistema para capturar la información de cada modelo de vehículo.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Con la cuenta activada, las empresas deberán registrar las características de cada uno de sus vehículos hasta obtener la Constancia de Registro correspondiente, documento que permitirá que esos modelos formen parte del catálogo oficial de la plataforma.

El llamado se da luego de que el 1 de julio inició el proceso para que los propietarios de vehículos de movilidad eléctrica personal registren sus unidades ante la autoridad capitalina.

Dependiendo de sus características técnicas, los vehículos podrán obtener placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica, o únicamente este último, como parte de la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para ordenar la circulación de este tipo de transporte y fortalecer la seguridad vial.