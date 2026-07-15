Procesan a “El Oso” y Xavier “N” por secuestro de transportistas

Saúl “N”, alias El Oso y Xavier “N”, integrantes de la organización delictiva La Unión Tepito fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de secuestro agravado en perjuicio de dos operadores del transporte público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que un juez determinó iniciar proceso penal contra ambos imputados, quienes el 29 de noviembre de 2024 habrían privado de la libertad a dos operadores en la alcaldía Venustiano Carranza, para exigir dinero a sus familiares a cambio de liberarlos.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron trasladadas a un inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron amenazadas con un arma de fuego mientras los agresores realizaban llamadas telefónicas para exigir el pago del rescate.

Los familiares entregaron 31 mil pesos y una motocicleta, tras lo cual los operadores fueron liberados.

Tras el análisis de cámaras de videovigilancia y diversos dictámenes periciales, con los que se obtuvo la identidad de los probables responsables, un juez liberó las órdenes de aprehensión.

Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde Saúl “N” y Xavier “N” permanecen recluidos desde el 1 de agosto de 2025, luego de haber sido vinculados a proceso por el delito de extorsión, derivado de investigaciones que los relacionan con el cobro de piso a operadores del transporte público.

Durante la audiencia celebrada este martes, el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para vincular a proceso a ambos imputados, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.