Morenistas buscan garantizar perfiles idóneos de candidatos a jueces

Los diputados locales de Morena, Ángel Tamariz y Alberto Martínez Urincho, presentaron una iniciativa de reforma para que en la próxima elección del Poder Judicial exista una Comisión Coordinadora encargada de definir los criterios bajo los cuales se elegirá a los candidatos a jueces y magistrados, para garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos constitucionales.

La iniciativa de los morenistas se presenta después de que en la primera elección del Poder Judicial en la Ciudad de México, hubo múltiples críticas por parte de la sociedad civil y la oposición, de que nunca se dieron a conocer cuáles fueron los criterios para elegir a los candidatos, además de que quedaron fuera de la contienda aspirantes con trayectorias impecables.

Si se aprueba esta iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad de México, tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, tendrán su propio Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica. Y cada comité elegirá a su coordinador.

Los coordinadores de los tres comités conformarán la Comisión Coordinadora, que será la responsable de “verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités”, lo cual no sucedió en la primera elección judicial.

La reforma que los morenistas proponen al Artículo 35 de la Constitución local, establece que los Comités de Evaluación integrarán un listado de las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo.

Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo a dos personas para cada cargo”, señala el texto de la iniciativa.

Los diputados morenistas también propusieron que el Poder Judicial, “en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales, implementará programas de actualización y capacitación permanente obligatoria para las personas magistradas y personas juezas”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para ser dictaminada.