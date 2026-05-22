Prometen que Metro CDMX estará listo en 15 días; una semana antes del Mundial

A tres semanas del Mundial, las obras de intervención en el Metro CDMX, llevan un avance del 80 por ciento y autoridades capitalinas, aseguraron que estarán listas para la justa internacional.

Metro CDMX

La de mayor avance es la estación Auditorio de la Línea 7, la cual fue abierta al público usuario el pasado lunes, con el 80 por ciento de obras concluidas y aún con zonas de trabajo activas.

Hay 20 estaciones en obra

Metro CDMX Especial

Durante un recorrido por las instalaciones, que inició en la estación San Joaquín, la jefa de Gobierno, Clara Brugada reiteró que las intervenciones, tanto Auditorio, como en otras 19 estaciones -la mayoría de la Línea 2— estarán concluidas antes del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Llevamos más del 80 por ciento de avance y en 15 días vamos a tener abierta la otra parte que faltaba y habremos concluido las obras de esta estación”, afirmó Brugada al término del recorrido.

Clara Brugada

Acompañada por el director general Metro, Adrián Rubalcava, la mandataria capitalina sostuvo que el objetivo de la intervención en el sistema de transporte, es reducir fallas e interrupciones mediante mantenimiento profundo en vías, trenes, sistemas eléctricos, drenaje y regulación.

“Estamos decididos a que el Metro tenga su mejor transformación.”, aseguró.

Metro Auditorio con pendientes

En la estación Auditorio faltan detalles por concluir reconoció el director del STC Metro, entre ellos la instalación de pantallas y un mural monumental interactivo que, aseguró, “será el más grande del mundo” en su tipo.

Detalló que en el sitio se realiza una renovación prácticamente total, tanto en imagen urbana como en infraestructura operativa y de seguridad.

Además del cambio completo de pisos por porcelanato de alta resistencia, la colocación de filos de acero en escalones para evitar desgaste, la renovación de muros y señalética, así como la instalación de nuevos torniquetes, sistemas eléctricos y equipo contra incendios.

También se incorporó sonorización ambiental, iluminación renovada y vitrales elaborados por 25 artesanos mexicanos en menos de dos meses.

Además, se realizaron trabajos de mantenimiento profundo en vías, rieles, aisladores, durmientes y cableado, además de sustituir estructuras internas deterioradas.

Rubalcava reiteró qué tanto en Auditorio como en las estaciones de la Línea 2 “los trabajos avanzan conforme al calendario previsto”.

“Vamos a terminar antes del Mundial, ese es el compromiso que hemos manifestado”, sostuvo.

Bellas Artes

Explicó en entrevista posterior que una de las estaciones más complejas en intervención es Bellas Artes, donde se replica al interior el diseño arquitectónico del Palacio de Bellas Artes, sin suspender el servicio.

“Bellas Artes tiene que estar lista antes del Mundial. Va a ser una de las estaciones más bonitas”, concluyó.