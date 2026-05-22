Nuevos detenidos por disparar al aire en CDMX

Se registró un nuevo incidente protagonizado por sujetos que realizan disparos al aire. El hecho ocurrió en el Pueblo de San Miguel Topilejo, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres, de 22 y 37 años de edad, quienes accionaron un arma de fuego en la vía pública.

El detenido y todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente Foto: Especial

Avenida Paseo de la Reforma

Se suma a otro caso similar ocurrido apenas hace unos días sobre Paseo de la Reforma, y por el que la noche de ayer jueves un joven de 18 años fue capturado tras exhibirse en redes sociales disparando desde una motocicleta y en posesión de alrededor de 200 dosis de marihuana y droga sintética.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya investiga el caso. Foto: Especial.

El más reciente caso ocurrió mientras elementos policiacos realizaban patrullajes sobre la carretera federal México-Cuernavaca.

En ese punto observaron un automóvil estacionado desde el cual uno de los tripulantes sacó un arma y realizó varios disparos al aire.

Los policías se aproximaron de inmediato para evitar que escaparan y, tras una revisión preventiva, les aseguraron una pistola abastecida con nueve cartuchos útiles, 10 dosis de crystal y un chaleco balístico.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e investigará si están relacionados con otros hechos delictivos.

*bb