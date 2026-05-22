Ordenan reincorporar a policía que abatió a asaltante en Iztapalapa

Después de ocho meses, una juez del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México decidió retirar las medidas cautelares a Pedro Buendia, policía capitalino al que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) acusa de homicidio calificado con agravante de ventaja, por abatir en febrero de 2025 a un presunto asaltante en la colonia Valle de Luces, de la alcaldía Iztapalapa.

Esto significa que el elemento, quien pasó de héroe a villano en menos de un año, deberá reincorporarse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de manera inmediata, pero el proceso en su contra aún continúa, según su abogado, Mario Solís.

La juez determina vincular a proceso con datos mínimos de prueba, continúa la vinculación a proceso; sin embargo, lo reintegran a su trabajo, no hay medida cautelar, se puede reintegrar su trabajo y bueno seguir en libertad, el proceso va a continuar, se fijó un mes 15 días para el cierre de la investigación complementaria", explicó.

El caso de Pedro estalló en redes gracias a un video que se difundió en redes sociales, en el que los internautas destacaron su intervención Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

El caso de Pedro estalló en redes gracias a un video del interior de la tienda de conveniencia donde ocurrieron los hechos, las imágenes muestran cómo el asaltante rompe la puerta de vidrio de la tienda para entrar al establecimiento, donde se encontraba una trabajadora, mientras que Pedro Buendia, quien estaba dentro utilizando el baño, sale para responder con su arma de fuego.

Por este hecho, Pedro fue originalmente reconocido como héroe, pero en septiembre la fiscalía decidió cambiar la imputación a homicidio calificado con agravante de ventaja, delito que se castiga con hasta 50 años de cárcel, además de suspenderlo sin goce de sueldo.

Ese momento me tocó estar en ese Oxxo, cubrir, acompañar a la cajera y defenderla", señaló.

Sobre su retorno a la SSC, el elemento dijo que analizará su permanencia en esa dependencia, toda vez que “me quitaron el apoyo, me lo quitaron, la verdad yo pedí apoyo, me dijeron que fui a pedir migajas, pero pues nada, solo por hacerme trabajo como policía".