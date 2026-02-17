Programa de desarme destruye arsenal en CDMX; ofrecen más de $24,000 por esta arma

De 2012 a 2025 se han canjeado y destruido unas 26 mil 987 armas cortas, 12 mil 570 armas largas, 4 mil 13 granadas, 154 mil 807 cápsulas detonantes y/o estopines, un millón 598 mil 307 cartuchos, 6 cartuchos de dinamita y hasta una pieza de artillería como parte del programa Sí al Desarme Sí a la Paz que opera la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob).

En 2026, el programa de desarme voluntario continuará con una inversión de seis millones de pesos, indicó la dependencia en la Gaceta Oficial.

Desarme voluntario Especial

Resultados por año

En 2025 se canjearon y destruyeron 681 armas cortas, 209 armas largas, 41 granadas, 69 mil 868 cápsulas detonantes y/o estopines y 69 mil 990 cartuchos.

En 2024 se logró el canje y destrucción de 396 armas cortas, 110 armas largas, 4 granadas, 9 mil 96 estopines y 37 mil 128 cartuchos.

En 2023 se canjearon 680 armas cortas, 228 largas, 51 granadas, 1 pieza de artillería, 5 mil 742 estopines y 57 mil 491 cartuchos.

Para 2022 fueron 858 armas cortas, 265 armas largas, 426 granadas, 4 mil 20 estopines y 67 mil 150 cartuchos.

En 2021 se logró la recuperación de 302 armas cortas, 77 armas largas, 50 granadas, 27 mil 952 estopines y 29 mil 994 cartuchos.

Durante el ejercicio 2020, se canjearon 572 armas cortas, 291 armas largas, 62 granadas, 33 mil 912 estopines y 78 mil 430 cartuchos.

Desarme voluntario

En 2019 fueron 3 mil 609 armas cortas, 857 armas largas y 302 granadas, 8 mil 217 estopines, 6 cartuchos de dinamita y 934 mil 272 cartuchos.

De diciembre de 2012 al primer trimestre de 2018, se recogieron 22 mil 641 armas cortas, 10 mil 533 armas largas, 3 mil 77 granadas, 323 mil 852 cartuchos y 2 mil 611 cargadores, cañones y proyectiles.

Dónde ir y cuánto dinero te darán

Para la versión 2026, la Secgob pagará desde 2 pesos por un cartucho hasta 24 mil 300 por una ametralladora.

Los módulos de canje se instalarán preferentemente en los atrios de iglesias de las 16 alcaldías.

“Las fechas y ubicaciones se definirán tomando en cuenta los indicadores de colonias con mayor número de incidentes de homicidios dolosos y lesiones por arma de fuego que reporte la Secretaría de Seguridad Ciudadana, clústeres de violencia homicida, respuesta de la ciudadanía, acontecimientos violentos, Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes Prioritarios, entre otros aspectos”, indicó.

Las fechas de instalación se anunciarán en la página de internet de la dependencia.

