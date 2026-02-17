Mundial 2026: Supervisan PC y electricidad del Estadio Azteca en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México participó en un recorrido por el Estadio Azteca para supervisar las condiciones operativas del sistema eléctrico, de seguridad y capacidad operativa del recinto sede del Mundial 2026.

Recorren el Estadio Azteca para supervisar las condiciones operativas Especial

Su titular, Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, encabezó el recorrido por el estadio a lado de Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo capitalina y personal de la empresa ICA. Ello como parte del seguimiento a las obras de remodelación del estadio.

Revisan todo a detalle

“Realizamos un recorrido de supervisión de las condiciones operativas del sistema eléctrico, de seguridad y capacidad operativa al interior del recinto deportivo. Con estas acciones, garantizamos que la experiencia de los visitantes al Coloso sea única”, publicó este martes la SGIRPC en su cuenta de X.

La dependencia también compartió imágenes de cómo está quedando el estadio que albergará el juego inaugural el 11 de junio. El recorrido por las instalaciones del estadio se realizó el lunes.

En su cuenta de X, Calleja, informó la supervisión busca garantizar el suministro durante el torneo.

“En la @CFEmx trabajamos con planeación y responsabilidad para asegurar un suministro eléctrico confiable y continuo durante el torneo, en beneficio de quienes viven y visitan la Ciudad de México”, publicó.

CDMX está lista para el gran evento

Frausto aseguró que la Ciudad de México está lista para recibir el evento internacional.

“Revisamos de manera puntual la infraestructura eléctrica, las condiciones de seguridad y la capacidad operativa del recinto. La Ciudad de México está lista para recibir al mundo como lo exige un evento histórico. Y por cierto… ¡el estadio está quedando espectacular!”, publicó.

