Donan Tren Ligero a estudiantes de Tláhuac CDMX; este es el motivo

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México donó un convoy del Tren Ligero al Instituto Tecnológico de Tláhuac para que los estudiantes conozcan sus componentes reales.

El tren donado es modelo 1990 Especial

Martín López, director del STE, informó en su cuenta de X que el tren permitirá que los alumnos fortalezcan su formación técnica.

Instituto Tecnológico de Tláhuac

“Formalizamos la donación de un tren ligero al Instituto Tecnológico de Tláhuac. Este equipo permitirá que las y los estudiantes realicen prácticas reales, conozcan sus componentes y fortalezcan su formación técnica. En el STE seguimos impulsando talento y acercando la tecnología del transporte eléctrico a las nuevas generaciones”, publicó.

El tren donado es modelo 1990, el cual concluyó con su vida útil. Especial

En el Instituto Tecnológico de Tláhuac se ofrecen carreras como Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería en Sistemas Automotrices, entre otras.

El tren donado es modelo 1990, el cual concluyó con su vida útil.

*bb