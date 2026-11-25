Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, de 62 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de Kesia Álvarez, de 31 años, quien fue encontrada sin vida al interior de un hotel de la alcaldía Benito Juárez, en septiembre de 2025.

Durante la audiencia celebrada este miércoles 25 de noviembre de 2026, en los juzgados penales de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, la autoridad judicial determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán reunir y presentar mayores elementos de prueba.

Martín “N”, originario de Michoacán, fue detenido en la alcaldía Benito Juárez después de permanecer más de un año prófugo, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

El crimen ocurrió el 5 de septiembre de 2025, cuando Kesia, de 31 años, fue localizada sin vida y con signos de violencia dentro de una habitación de hotel en Benito Juárez.

La resolución judicial se dio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). A los juzgados acudieron familiares de la víctima, sus representantes legales y el colectivo Amigas de Ariadna, quienes dieron seguimiento a la audiencia y exigieron justicia por el feminicidio.