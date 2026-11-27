Por la desaparición de su pareja, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en Ocoyoacac, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo y consiguió la vinculación a proceso de Astrid “N”, contra quien se imputó el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

De acuerdo con la investigación, la madre de la víctima, un hombre de 54 años, acudió a su dominico en la alcaldía Benito Juárez el 28 de junio pasado, ya que tenía varios días sin tener contacto con él.

En la vivienda se entrevistó con Astrid “N”, la mujer le dijo que desde el 3 de junio su hijo viajó a Veracruz por cuestiones de trabajo, pero dejó su automóvil porque rentaría una camioneta en aquella entidad, también le dijo que la última vez que tuvo contacto con su pareja fue dos días después, pero ya no supo más de él.

A partir de la denuncia presentada, la FGJ CDMX identificó que el teléfono celular de la víctima registró su última actividad el 1 de junio, cuatro días antes del supuesto último contacto telefónico referido por Astrid ‘N’. Asimismo, estableció que el 3 de junio, fecha en que supuestamente el hombre había viajado a Veracruz, ambos habrían salido juntos”.

También se pudo establecer, por medio de grabaciones y de información digital, que esa misma noche la ahora detenida se trasladó a Ocoyoacac y regresó a su domicilio, por lo que se determinó su presencia en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

Con todos los elementos de prueba recabados fue posible solicitar la orden de aprehensión en su contra, la cual se ejecutó el 18 de noviembre en la alcaldía Coyoacán.

El 23 de noviembre, la FGJ CDMX presentó los datos de prueba reunidos durante la investigación, con los que un juez de control determinó la vinculación a proceso de Astrid “N”, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Finalmente, la fiscalía capitalina afirmó que continuará la investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte de la víctima, determinar las responsabilidades penales y garantizar a su familia el acceso a la justicia.