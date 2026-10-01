Procesan a líder Los Tanzanios que ofreció 10 mil pesos para que lo soltaran

Por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) consiguió la vinculación a proceso de Irving “N”, considerado uno de los líderes del grupo criminal Los Tanzanios.

Irving “N” fue detenido hace unos días en la alcaldía Benito Juárez, cuando iba a bordo de un vehículo en compañía de Eduardo “N”, alias “Lalo el Perico” y Edgar “N”, quienes ya fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y cohecho.

De acuerdo con la investigación, el 22 de septiembre de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia sobre calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, cuando observaron una camioneta en la que viajaban los tres imputados”, detalló la fiscalía capitalina.

Los agentes de la SSC detectaron que Irving “N”, quien iba como copiloto, sostenía un arma de fuego, por lo que los policías marcaron el alto al vehículo; sin embargo, el conductor aceleró, aunque su intentó de escape fue frustrado y los detuvieron metros adelante.

En la inspección del vehículo, los policías encontraron arma de fuego calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos útiles; 654.1 gramos de marihuana, 20.5 gramos de cocaína y 8.7 gramos de metanfetamina, cuatro teléfonos celulares y mil pesos en efectivo.

Foto: Especial

“Irving “N” ofreció 10 mil pesos a los policías para que lo dejaran ir, los otros dos imputados habrían manifestado que podían reunir 30 mil pesos con el mismo propósito. Los tres fueron detenidos y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público”.

Los trabajos de investigación de la fiscalía capitalina permitieron establecer que Irving “N” es uno de los líderes de Los Tazanios, cuyas actividades delictivas se concentran en la extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Con las pruebas recabadas, así como los dictámenes periciales en fotografía, química y balística, el Ministerio Público solicitó ante el juez la vinculación a proceso.

Finalmente, en la audiencia del 30 de septiembre, se obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados por los delitos mencionados, también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.