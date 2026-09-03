Procesan por narcomenudeo a José Enrique, presunto integrante de ‘Los Tanzanios’

Un presunto integrante del grupo criminal ‘Los Tanzanios' fue vinculado a proceso tras ser acusado del delito de narcomenudeo, el hombre fue identificado como José Enrique “N”, alias “El Topo”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), a dicho sujeto se le imputó el delito de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) identifican al imputado como posible generador de violencia e integrante de ‘Los Tanzanios’, grupo con presencia principalmente en Iztapalapa e Iztacalco, relacionado con la venta y distribución de droga, así como con homicidios, secuestros y extorsiones”.

¿Cómo fue detenido?

El pasado 26 de agosto, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que realizaban labores de vigilancia en la colonia Jacarandas, de la alcaldía Iztapalapa, observaron cuando José Enrique entregó una bolsa a otro hombre.

Por lo que los agentes de la SSC le marcaron el alto; sin embargo, abordó un vehículo e intentó huir, pero fue alcanzado y detenido.

Los policías aseguraron diversos envoltorios con sustancias, dinero en efectivo y un vehículo. El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo”.

Con los datos de prueba reunidos durante la entrevista a los elementos de la SSC, dictámenes periciales en química a las sustancias aseguradas, se obtuvo la vinculación a proceso de José Enrique “N”, quien permanecerá en prisión preventiva. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.