Detienen a sujeto por feminicidio de su madre y abuela en Gustavo A. Madero

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto de 23 años que, con un bate enrollado con alambre de púas, asesinó a golpes a su madre y abuela en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Pastora, en donde se reportaron las agresiones en contra de dos mujeres al interior del número 21 de la calle Cuatlicue y Nezahualcóyotl, hasta donde arribaron elementos policiales.

Consta en la carpeta de investigación CI-FEIDF/UI-1 S/D/00199/07-2026 que, Eduardo Uriel de 23 años, un adicto a las sustancias psicotrópicas, tomó un bate con púas y agredió hasta la muerte a su madre, posteriormente, encontró a su abuela recostada sobre la cama y la atacó.

El sujeto permaneció dentro del inmueble; sin embargo, su padre, quien había regresado de trabajar, comenzó a cerrar las puertas para que no pudiera escapar y pidió el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el lugar, Jesús Ignacio “N” narró que su hijo era adicto y no tenía problemas mentales, pero lo señaló como el responsable del doble feminicidio de su esposa y suegra.

Durante una inspección en el domicilio, las autoridades hallaron en su cuarto drogas, cigarrillos, pipas para fumar cristal, entre otras.