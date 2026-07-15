Impulsa Partido Verde reforma para transparentar venta de boletos en la CDMX

Con el objetivo de erradicar prácticas abusivas que afectan la economía de los consumidores, la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México impulsa una reforma integral a la Ley de Espectáculos Públicos de la capital.

Esta iniciativa busca establecer regulaciones estrictas para organizadores e intermediarios, obligándolos a transparentar los costos totales y las condiciones de compra desde el primer momento. La propuesta cobra especial relevancia en el contexto actual de la capital, donde grandes eventos deportivos y de entretenimiento internacional exigen la máxima certidumbre financiera para los asistentes.

El legislador ecologista Jesús Sesma Suárez detalló que el proyecto plantea la obligación de informar con total claridad el precio final de los boletos, la ubicación exacta de las localidades mediante mapas de los recintos, las fechas de prevención y la totalidad de los cargos aplicables.

Con esta medida, se busca frenar problemáticas recurrentes en eventos de alta demanda, tales como los incrementos repentinos de precios, la aplicación de tarifas dinámicas y el cobro de comisiones ocultas que complican el acceso al entretenimiento.

Jesús Sesma Suárez enfatizó que el propósito central de esta regulación no es limitar ni frenar el dinamismo de la industria del entretenimiento en la capital del país. Por el contrario, la meta es consolidar un terreno de juego equitativo y transparente que protege el bolsillo de los ciudadanos y devuelva la certidumbre a los procesos de compra.

El congresista local puntualizó que quienes adquieren una entrada tienen el derecho inalienable de conocer con anticipación qué están comprando y cuánto pagarán exactamente, terminando con la opacidad que actualmente daña la confianza del público asistente.