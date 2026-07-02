Caen cuatro integrantes de La Unión Tepito durante cateos en la Cuauhtémoc; dos son mujeres

Cuatro presuntos integrantes de la organización delictiva La Unión Tepito, fueron detenidos durante la ejecución de tres órdenes de cateo en inmuebles utilizados presuntamente para la venta y almacenamiento de narcóticos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se trata de Geta Idahi “N”, Ángela Viridiana “N”, Juan José “N” y Cristhian “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones, formarían parte de la Unión Tepito, relacionada con delitos de extorsión, robo, homicidio, tráfico de armas y narcomenudeo en la zona centro de la Ciudad de México.

Durante los cateos se logró el decomiso de 548 dosis de cocaína y 30 de mariguana, además de dos bolsas con marihuana a granel, cuatro teléfonos celulares y 20 cartuchos útiles.

En sus redes sociales el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho informó que investigaciones de gabinete y campo permitieron establecer que tres inmuebles ubicados en las colonias Guerrero y Buenavista eran utilizados como centros de distribución y almacenamiento de droga.

Tras realizar vigilancias fijas y móviles, los agentes detectaron un constante movimiento de personas que entraban y salían de los domicilios, lo que permitió integrar los datos de prueba necesarios para obtener las órdenes judiciales.

Las diligencias fueron ejecutadas en dos inmuebles de la calle Sol, en la colonia Guerrero, y en otro predio ubicado sobre la calle Guerrero, en la colonia Buenavista, donde fueron capturados los cuatro presuntos integrantes de la organización criminal.

Tras la intervención, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible participación en otros delitos de alto impacto.

Las detenciones se lograron en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina