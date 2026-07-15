Investigan a empresario por agredir a recepcionista de hotel en Santa Fe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrieron una carpeta de investigación contra el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez, identificado como el hombre que aparece en un video agrediendo física y verbalmente a una recepcionista del complejo de hospedaje Park Life Paradox Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

La SSC informó que, tras la difusión de las imágenes en redes sociales, la FGJ inició las indagatorias correspondientes y comenzó la implementación de medidas de protección para la víctima.

Además, policías del sector entrevistaron a la trabajadora de 40 años, así como al gerente del establecimiento “para brindarles acompañamiento” y recabar información sobre los hechos, indicó la Secretaría.

De acuerdo con las autoridades, la agresión habría ocurrido el 29 de junio pasado; sin embargo, el caso se hizo público días después, cuando comenzaron a circular videos obtenidos de las cámaras de seguridad del inmueble, ubicado en Avenida Santa Fe, cuyas habitaciones se ofertan en dólares, a través de la plataforma Boooking.com, con tarifas iniciales equivalentes a los tres mil 500 pesos por noche en habitación sencilla.

En las grabaciones, se observa cómo un hombre se aproxima al área de recepción y comienza a reclamar a la empleada. Mientras la mujer intentaba grabar la agresión con su teléfono celular, el hombre la insultó y exigió que deje de grabarlo.

En el video se escucha al sujeto lanzar diversas amenazas e insultos antes de arrebatarle el dispositivo.

Póngase a hacer su trabajo, dame el teléfono, estoy hasta la madre de esto”, se escucha decir al agresor.

Instantes después, cuando la recepcionista mantiene el celular frente a él, el hombre le lanza un manotazo, provocando que el aparato golpee el rostro de la trabajadora, mientras un elemento de seguridad privada del lugar, permanece en el lugar sin intervenir.

Tras hacerse viral el video, el periodista Ciro Gómez Leyva reveló en un segundo video que el presunto agresor fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía capitalina.

Investigación contra empresa

Como parte de las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ordenó a la Dirección General de Seguridad Privada iniciar una revisión de la empresa encargada de la vigilancia del complejo para determinar si incurrió en omisiones durante la agresión y verificar su situación administrativa, información que será integrada a la carpeta de investigación.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, informó que estableció contacto con la administración del complejo de hospedaje y estará pendiente de la investigación.

Seguiremos puntualmente el caso que ya atienden @FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX”, publicó Frausto Guerrero en la red social X.

Cortés Jiménez es identificado como presidente de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., empresa relacionada con desarrollos inmobiliarios en Sinaloa.

De acuerdo con información pública y denuncias difundidas en medios de esa entidad, el empresario enfrenta señalamientos de más de 80 personas por presuntos fraudes inmobiliarios vinculados con diversos proyectos habitacionales.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado si el empresario ha sido citado a comparecer o si se solicitará alguna medida cautelar en su contra, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.