Procesan a integrante de Los Tanzanios por extorsión en Iztapalapa

Un juez de control vinculó a proceso a José “N”, presunto integrante de Los Tanzanios, por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de una pareja de comerciantes en la alcaldía Iztapalapa.

Las víctimas entregaban pagos semanales de 20 mil pesos a presuntos integrantes de dicha organización criminal, que tiene su centro de operación en la zona oriente de la ciudad, entre ellos, José “N”, para poder continuar con sus actividades comerciales y evitar daños contra sus personas o contra su familia.

Sin embargo, el pasado 15 de mayo, la pareja decidió no entregar el dinero y se refugió en una oficina.

Presuntamente, José “N” y tres sujetos más ingresaron por la fuerza al inmueble y golpearon a los comerciantes, mientras otros dos individuos permanecían vigilando en el exterior.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Tras las agresiones, las víctimas entregaron 300 mil pesos, de los 700 mil pesos que les exigían los presuntos delincuentes.

Elementos de la Policía de Investigación, que realizaban recorridos en la zona, detectaron la agresión. Al percatarse de la presencia policiaca, los implicados escaparon a bordo de dos camionetas, excepto José “N”, quien fue retenido por las propias víctimas y vecinos, hasta la llegada de los agentes, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia, celebrada el lunes 18 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) presentó entrevistas, grabaciones y diligencias de reconocimiento mediante las cuales las víctimas identificaron al imputado, además de otros datos de prueba que permitieron al juez vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, “Los Tanzanios” son señalados por su presunta relación con diversos delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, narcomenudeo y extorsión.

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