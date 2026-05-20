La Magdalena Contreras fortalece la prevención con el Operativo Tormenta

La alcaldía La Magdalena Contreras se dijo lista para enfrentar la temporada de lluvias 2026 y presentó el “Operativo Tormenta”, una estrategia integral de coordinación territorial con la que busca proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias contrerenses.

El dispositivo contempla acciones preventivas y de atención inmediata ante lluvias intensas, para prevenir y atender encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y cualquier situación que represente un riesgo para la población.

Para atender las contingencias, la alcaldía se dividió en siete polígonos territoriales, desde donde se coordinarán las cuadrillas, en las que participarán 53 trabajadores de diversas áreas de la demarcación, quienes fueron capacitados en atención de emergencias.

Excélsior

Además, se suman siete especialistas con capacidad para emitir opiniones técnicas de riesgo y 266 policías auxiliares que reforzarán las tareas de apoyo territorial y prevención.

Los trabajadores estarán apoyados por un estado de fuerza integrado por 10 cuadrillas operativas, 18 camionetas pick-up, dos unidades Bobcat, cuatro unidades Vactor, cuatro camiones de volteo, una unidad de rescate y cuatro ambulancias.

Además de 55 patrullas, una torre táctica, así como grúas y motocicletas de primer impacto.

Excélsior

El alcalde Fernando Mercado Guaida señaló que este modelo permitirá que todas las colonias de la demarcación cuenten con cobertura territorial y canales directos de atención durante la temporada de lluvias, facilitando una respuesta más rápida ante cualquier emergencia.

“El seguimiento permanente y el trabajo coordinado son fundamentales para atender cualquier situación de riesgo durante esta temporada”, afirmó.

Excélsior

El edil subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para responder oportunamente a las emergencias derivadas de las precipitaciones.

Excélsior

“La prevención y la atención de emergencias no pueden hacerse de manera aislada; necesitamos mantener comunicación, seguimiento y coordinación para responder oportunamente”, concluyó.

Como parte del estado de fuerza desplegado para esta temporada, la alcaldía contará con:

• 10 cuadrillas operativas

• 18 camionetas pick-up

• 2 Bobcat

• 4 unidades Vactor

• 4 camiones de volteo

• 1 unidad especial de rescate

• 4 ambulancias

• 4 motocicletas de primer contacto

• 1 cuatrimoto de búsqueda y rescate

• 55 patrullas y 1 torre táctica

• además de 2 grúas

Asimismo, el operativo estará respaldado por:

• 53 personas capacitadas para la atención de emergencias

• 7 especialistas con capacidad de emitir opiniones técnicas de riesgo

• y 266 policías auxiliares que reforzarán las labores de apoyo territorial y prevención.

Con estas acciones, La Magdalena Contreras fortalece su capacidad territorial y refrenda su compromiso con la protección y seguridad de las familias durante la temporada de lluvias.