Fotos: Obras del Metro estarán concluidas a finales de mayo

Las obras de rehabilitación de las estaciones del Metro estarán concluidas al final de mayo, así lo aseguró el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava.

En un comunicado, indicó que tienen la encomienda de “concluir las obras de rehabilitación al término de mayo”.

Rubalcava realizó un recorrido de supervisión en las obras de la Línea 2.

En Tasqueña verificó la última etapa de las labores de renovación en piso, cubiertas de muros y techumbres, con un nuevo diseño de iluminación.

En estaciones intermedias, se avanza en la renovación de pisos en el andén central de arribo de los trenes, rehabilitación de escaleras fijas y plafones de cubierta de techumbres.

Los trabajos, en el tramo de superficie de la Línea 2, se concentran principalmente en accesos a las estaciones.

En los puentes que cruzan la calzada San Antonio Abad, la cristalería de cubierta quedó completamente renovada, agregó.

La Línea 2 fue inaugurada en 1970 y es la más concurrida de la red, con una afluencia diaria promedio de un millón de usuarios, al considerar los transbordos con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12.

Estas obras serán perdurables más allá del mundial futbolero”, reiteró el director general del Metro de la Ciudad de México.