Procesan a mujeres por defraudar a adulta mayor por más de un millón de pesos

Dos mujeres fueron vinculadas a proceso por defraudar a una adulta mayor, a la que engañaron con un supuesto trámite aduanal para despojarla de un millón de pesos, hechos ocurridos en septiembre de 2024.

Las acusadas fueron identificadas como Ingrid “N” y Wendy “N”, aunque no se ha descartado que más personas hayan participado en el fraude, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

De acuerdo con la investigación, una mujer habría fingido ser amiga de la víctima, a quien llamó y solicitó dinero para pagar supuestos impuestos aduanales. Asimismo, la víctima recibió llamadas de dos hombres que se identificaron como empleados de aduana, quienes confirmaron la falsa urgencia y le advirtieron que su amiga enfrentaría problemas legales en caso de no completar el pago”, informó la fiscalía capitalina.

Debido a esa situación, la adulta mayor realizó varios depósitos y transferencias bancarias, todas ellas por más de un millón de pesos; después de los movimientos bancarios, la mujer contactó a su amiga, quien le dijo que no se encontraba en ningún apuro administrativo que necesitara el pago de dicha cantidad de dinero; al darse cuenta del engaño, la víctima acudió a presentar la denuncia.

Captura de presuntas responsables

Como resultado de la investigación, se identificó la probable participación de Ingrid “N” y Wendy “N” en los hechos, por lo que se procedió con los trabajos que permitieran ubicarlas y detenerlas.

Fue el 16 de diciembre del año pasado cuando agentes de Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendieron a Ingrid “N”, en Chimalhuacán, Estado de México.

La mujer fue trasladada a la Ciudad de México, en donde la ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde enfrenta proceso penal en prisión por el delito de fraude.

En el caso de Wendy “N”, su captura se concretó el 19 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.