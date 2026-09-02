En más de 7 años, 45 mil personas reciben atención para prevenir suicidio

De febrero de 2019 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha brindado apoyo psicológico, contención emocional y canalización especializada a 45 mil 799 personas mediante su programa pionero “Di Sí a la Vida”.

En el marco del mes de la concientización y prevención del suicidio, el organismo reveló que 77 por ciento de los usuarios atendidos se encuentra en etapa de ideación; cinco por ciento en fase de planeación y 18 por ciento se comunica durante un intento en curso.

Para contener estas emergencias, la institución aplica el esquema “Pacto de Vida”, enfocado en generar un compromiso inmediato para transformar el momento crítico en una oportunidad para elegir la permanencia y recibir ayuda.

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Los datos revelan que nueve de cada diez reportes son realizados de manera personal por el afectado, lo que reafirma la efectividad de los canales directos y confidenciales de atención.

En la distribución por género, las mujeres representan 66 por ciento de las llamadas, frente a 33 por ciento registrado por hombres, un balance que plantea la urgencia de romper estigmas masculinos en la búsqueda de acompañamiento emocional.

La población joven encabeza las solicitudes de apoyo: 44.9 por ciento de los atendidos tiene entre 18 y 30 años de edad, mientras que 28.6 por ciento corresponde a menores de edad.

Entre las causas principales destacan:

Dificultad para expresar emociones, con 16.3%

Dificultad para expresar emociones, con 16.3% Conflictos familiares, con 12.2%

Problemas de pareja, con 11.8%

Desesperanza, con 9.9%

Soledad, con 5.6%

Violencia familiar, con 4.7%

Depresión, con 4.6%

El Consejo Ciudadano hizo un llamado a no desestimar cambios conductuales ni expresiones de sufrimiento, ya que advirtió que las señales de alerta suelen ser sutiles y que una persona en riesgo puede continuar con su rutina o aparentar bienestar.