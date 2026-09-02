Cae 'El Jimmy', sujeto señalado de violación tumultuaria en CDMX

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Jaime Briseño Melchor, también identificado como Jaime Merced Briseño Melchor, alias “El Jimmy”, señalado como probable responsable del delito de violación tumultuaria, relacionado con hechos ocurridos en 2012.

De acuerdo con averiguación previa FDS/FDS-1/00077/10-02, el hombre, de 49 años, fue detenido el 31 de agosto de 2026, alrededor de las 08:30 horas, en la calle Ramírez, en la colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa.

Según la denuncia, la víctima, identificada como Lenny Verónica Miranda Cruz, tenía 30 años al momento de los hechos.

La mujer relató ante las autoridades que, al salir de su trabajo y caminar por la calle Garnelias, en la colonia Zacamulpa Sur en el Estado de México, observó dos taxis de la Ciudad de México en los que se encontraban seis hombres, quienes presuntamente conversaban y consumían bebidas alcohólicas.

Uno de ellos era su vecino y, de acuerdo con el testimonio, los hombres la invitaron a subir a uno de los vehículos con el argumento de continuar conversando y posteriormente acudir a otro sitio a beber.

La víctima accedió y fue trasladada hasta la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, donde llegaron a un domicilio.

De acuerdo con su declaración, después de permanecer varias horas en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas, los hombres le dijeron que podía irse a dormir. Sin embargo, presuntamente la obligaron a ingresar a una habitación, donde varios de ellos la despojaron de su ropa y la agredieron sexualmente de manera sucesiva.

La denuncia señala que la víctima habría sido violentada por vía vaginal y anal, además de que los agresores presuntamente le robaron dinero y su teléfono celular.

Tras lo ocurrido, la mujer acudió ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, lo que dio origen a la investigación.

Como resultado de las investigaciones realizadas durante los años posteriores a la denuncia, las autoridades ubicaron a Jaime Briseño Melchor o Jaime Merced Briseño Melchor, quien fue detenido el pasado 31 de agosto.