Detienen a 4 por homicidio en colonia Portales; les aseguran droga y un arma

Luego de una agresión directa con disparos de arma de fuego, que dejó a una persona sin vida en calles de la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres que estarían posiblemente relacionados con los hechos.

La agresión ocurrió ayer, en el cruce de las calles Filipinas y Emperadores, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los policías sobre una persona lesionada por impactos de arma de fuego.

Al llegar, los oficiales fueron informados por un ciudadano que una persona había descendido de un vehículo color rojo y, sin mediar palabra, disparó contra un hombre.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a la víctima y determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso a los servicios periciales.

Tras el homicidio, personal de la SSC realizó trabajos de inteligencia, seguimiento y análisis de las cámaras de videovigilancia, con los que establecieron que la posible zona de movilidad de los agresores se encontraba en calles de la colonia Portales.

Foto: SSC

Ubican a presuntos responsables

Como parte del operativo se instalaron puntos de vigilancia fijos y móviles, durante uno de los recorridos, los agentes ubicaron en el cruce de Azores y avenida Municipio Libre a cuatro hombres que coincidían con las características de los posibles responsables.

Los policías observaron que los sujetos manipulaban de manera inusual diversas bolsitas de plástico, similares a las utilizadas para la distribución de estupefacientes.

Al notar la presencia policial, los cuatro hombres abordaron un vehículo color rojo con negro e intentaron escapar; sin embargo, fueron alcanzados metros adelante.

Aseguran dosis de drogas

Durante una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los agentes aseguraron: un arma de fuego corta color negro, un cargador con 13 cartuchos útiles, 24 bolsitas con marihuana, 25 dosis de cocaína, nueve bolsitas con cristal y dos teléfonos celulares.

Foto: SSC

Los cuatro hombres, identificados como Andy, de 48 años; Oscar, de 26; Erick, de 32 y Emanuel, de 39 años, de acuerdo con la información proporcionada por la SSC, fueron detenidos y trasladados junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes para establecer si tuvieron participación en el homicidio.

La institución detalló que el detenido, de 48 años, cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 2008 y 2026, relacionados con delitos contra la salud, portación de arma de fuego y robo en distintas modalidades.

Otro de los detenidos, de 32 años, registra un ingreso al Sistema Penitenciario en 2026 por delitos contra la salud, además de una presentación ante el Juez Cívico por ingresar a zonas restringidas.