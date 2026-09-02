Procesan a operador de la Unión Tepito detenido en la colonia Doctores

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Javier “N”, detenido durante un cateo efectuado en un inmueble de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal para iniciar un proceso penal en su contra por la probable comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de narcóticos con fines de comercio.

Durante la audiencia, la autoridad judicial impuso al detenido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. También estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La detención ocurrió durante una diligencia encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR, con apoyo de la Guardia Nacional (GN) en las labores de seguridad perimetral.

El operativo se derivó de una denuncia anónima en la que se alertó sobre la presencia constante de personas armadas que entraban y salían de un domicilio ubicado en la colonia Doctores.

Los denunciantes señalaron que los ocupantes del inmueble posiblemente estaban vinculados con una organización delictiva.

Al ejecutar la orden de cateo, los agentes detuvieron a Francisco Javier “N” y aseguraron clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, marihuana y tabletas con fentanilo. También localizaron un arma de fuego, cartuchos, dinero en efectivo y una báscula gramera.

De acuerdo con investigaciones de las autoridades federales, Francisco Javier “N” estaría relacionado con La Unión Tepito y presuntamente participaba en la distribución de drogas en la alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, es identificado como posible generador de violencia en esa demarcación.

Los indicios asegurados y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar la posible participación de otras personas. La situación jurídica del imputado deberá resolverse mediante sentencia, por lo que se mantiene vigente su presunción de inocencia.