Padrón de programas sociales en CDMX crece 87% durante los últimos 2 años

Los programas sociales en la capital del país experimentaron una expansión durante los últimos dos años, entre 2024 y 2026 se registró un incremento de 87.4 por ciento en el número de personas beneficiarias de los programas impulsados por la jefa de Gobierno Clara Brugada, así se detalló en el segundo Informe de Gobierno de la mandataria capitalina.

Con ello, se duplicó el alcance de estos programas y ahora protegen a cerca de 2.6 millones de habitantes. Durante la actual administración, alrededor de 1.3 millones de nuevos ciudadanos se han incorporado a estos esquemas de transferencia económica, diseñados para garantizar los derechos de la población y consolidar una red de protección universal.

Además, de acuerdo con el segundo Informe de Gobierno, la estrategia social busca cerrar brechas de atención y mitigar las desigualdades estructurales a lo largo de las distintas etapas de vida.

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Para instrumentar esta cobertura ampliada, el gobierno capitalino destinó un presupuesto total de cuatro mil 90 millones 341 mil 155 pesos, enfocado en la puesta en marcha y fortalecimiento de nuevos programas que atienden a un millón 254 mil 837 personas en situación prioritaria.

Entre los componentes con mayor asignación presupuestal, destaca el programa Mercomuna, que cuenta con una inversión de mil 451 millones 277 mil 380 pesos, en beneficio de 635 mil habitantes.

Asimismo, la Pensión Hombres Bienestar, dirigida al sector de 60 a 64 años de edad, destina mil 768 millones 469 mil 108 pesos para respaldar a 125 mil 500 beneficiarios, consolidando un esquema de seguridad económica para los adultos mayores.

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En ese sentido, en el rubro de atención a sectores específicos, el Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años, asigna mil 253 millones 44 mil 194 pesos para atender a 119,674 ciudadanos.

Mientras que la Beca Universitarios para Transporte y Más, ejerce 866 millones 666 mil 667 pesos en favor de 200 mil jóvenes estudiantes. Por su parte, la primera infancia es respaldada mediante el programa "Desde la Cuna", el cual ejerce 858 millones 603 mil 243 pesos.

Asimismo, la expansión de estas iniciativas también contempla otras focalizadas, como: