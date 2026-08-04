Prerrogativas del PRD CDMX hasta que autoridades lo ordenen: IECM

Las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD CDMX) serán entregadas hasta que las autoridades jurisdiccionales lo ordenen, informó este martes el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Ello, luego de que la víspera la Dirección Estatal del PRD CDMX se quejó que no le habían entregado unos 81.8 millones de pesos de prerrogativas correspondiente a 2025 y 2026 y amagó con denunciar al IECM ante la Fiscalía General de Justicia por abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“El IECM no dispone, ni hace uso de las prerrogativas de los partidos políticos”, aclaró la consejera electoral, Sonia Pérez Pérez, a través de una ficha informativa.

En el caso del PRD, el IECM está a la espera de que las autoridades jurisdiccionales ordenen la entrega de los recursos a dicho partido político o a que la determinación haya quedado firme, agregó.

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“Hasta ese momento, el IECM hará la entrega de todas las ministraciones que corresponden al PRD CDMX y no habrá ningún detrimento en su patrimonio”, agregó.

La consejera Pérez Pérez explicó que todavía existe la posibilidad de que haya un pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales.

“Y sin embargo, también deben tener la certeza, los partidos políticos que este instituto no dispone ni hace uso de las prerrogativas, sino que se encuentran ahí en determinada cuenta”, aclaró.

El IECM, agregó, ha tenido la apertura de establecer reuniones con todos los partidos políticos cada vez que lo solicitan y en el caso del PRD CDMX se tendrá una reunión en breve, tras una solicitud enviada por dicho partido político, vía oficio.

“Es importante señalar que en todo este proceso que hemos tenido de registro del PRD como partido local, hemos tenido diferentes sentencias, en donde en un principio se reconocía a ciertas personas y después por una decisión judicial se reconocía a otras y después o había un cambio, había una modificación y el tema de las prerrogativas es muy delicado, porque las prerrogativas se entregan a los partidos políticos mes con mes, pero se depositan a una determinada cuenta y a partir de ahí hacen la administración de los recursos”, indicó.

Agregó que, ante este contexto de complejidad en donde había una indefinición respecto de a quién correspondía realizarle el depósito de estas prerrogativas, el Consejo General del IECM tomó la decisión de hasta que quedara firme la determinación de las autoridades jurisdiccionales realizar entrega de prerrogativas.

Pérez Pérez apuntó que todavía se encuentran latentes vías jurídicas y aun se tiene la posibilidad de que haya un nuevo pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales.