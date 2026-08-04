Cablebús CDMX construye líneas 4, 5 y 6; beneficiarán a más de 200 mil personas

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diversos funcionarios de su Gobierno dieron a conocer los avances y detalles de la construcción de tres líneas del Cablebús. Las líneas 4, 5 y 6 están en marcha y se espera que para finales de año se tenga un avance del 40% de las obras.

Cablebús Línea 4

La línea 4 del Cablebús recorrerá más de 11 kilómetros desde las partes alta de Tlalpan y llegará al Metro Universidad, esta obra está financiada por el Gobierno Federal, detalló la jefa de Gobierno y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum. La línea contará con 9 estaciones. Beneficiará a más de 55 colonias y reducirá 50% los tiempos de traslado.

Línea 5 Cablebús

Línea 5 del Cablebús comunicará a Álvaro Obregón y Magdalena Contreras y tiene una longitud de 15.4 kilómetros. Será la línea más larga del mundo y está en la CDMX dijo la mandataria.

El proyecto contempla una ruta de aproximadamente 15.4 kilómetros, con 12 estaciones distribuidas entre las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. Para su funcionamiento se instalarán más de 90 postes y alrededor de 450 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros.

Se calcula que el recorrido completo tomará cerca de 45 minutos y que el sistema podrá mover más de 94 mil personas al día. En la parte troncal tendrá una capacidad de 3 mil pasajeros por hora y por sentido, mientras que las antenas de Oyamel y San Bartolo podrán transportar mil 800 y mil 500 pasajeros por hora, respectivamente.

Este transporte beneficiará a más de 146 mil habitantes de más de 70 colonias, además de ofrecer conexión con otros sistemas de transporte público que ya operan en la Ciudad de México.

Una troncal muy importante que conecta diferentes vías de comunicación y reducirá un muy buen tiempo de traslado. La obra se concluirá aproximadamente en 2028

La Línea 6 del Cablebús

Esta línea del Cablebús tendrá una longitud aproximada de 12.4 kilómetros y contará con siete estaciones que recorrerán las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta. Para su operación se prevé la instalación de más de 65 postes y alrededor de 270 cabinas, cada una con espacio para 10 personas.

El trayecto completo se estima entre 35 y 40 minutos, con una capacidad para transportar unos 45 mil pasajeros al día. Además, el sistema podrá mover hasta 2 mil personas por hora y por sentido, lo que busca agilizar los traslados en esa zona del suroriente de la ciudad.

De acuerdo con las proyecciones, la nueva línea beneficiará de forma directa a más de 186 mil habitantes de 26 colonias y pueblos, quienes también tendrán conexión con otros medios de transporte público para facilitar sus recorridos diarios.