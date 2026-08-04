Despojos de inmuebles son un tema delicado que requiere atención inmediata: Luis Mendoza

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, aseguró que el delito de despojo de inmuebles representa una problemática "muy delicada" que debe atenderse de manera inmediata y de manera coordinada entre las autoridades, al tiempo que afirmó que, aunque la alcaldía tiene facultades legales limitadas en la materia, mantendrá el acompañamiento a las víctimas mediante acciones de seguridad, asesoría jurídica y vigilancia preventiva.

Durante una entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el edil reconoció que los casos de despojo no son un fenómeno reciente y señaló que este tipo de delitos se han presentado desde hace varios años, por lo que consideró indispensable evitar que el tema se politice y concentrar los esfuerzos en brindar soluciones a los ciudadanos afectados.

Mendoza explicó que la resolución jurídica de estos casos corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que la alcaldía cuenta con pocas atribuciones legales. Sin embargo, enfatizó que ello no impide brindar respaldo a las personas afectadas.

"Más allá de si tenga yo atribuciones o no, es acompañarlo, asesorarlo y cuidarlo", afirmó el alcalde.

El funcionario destacó que el programa Blindar BJ se ha convertido en una herramienta fundamental para apoyar a los vecinos y recordó que elementos de esta corporación participaron en la detención de personas presuntamente involucradas en un intento de despojo ocurrido recientemente en la demarcación.

No obstante, lamentó que la investigación no avanzara como esperaban las autoridades locales, ya que, dijo, la Fiscalía dejó en libertad a la persona detenida, lo que impidió resolver de fondo el conflicto.

Como parte de las acciones preventivas, el alcalde informó que la alcaldía mantiene vigilancia permanente sobre inmuebles donde se detectan movimientos inusuales y anunció que Blindar BJ contará con patrullas dedicadas exclusivamente a brindar acompañamiento a vecinos que enfrenten amenazas relacionadas con posibles despojos.

"Cualquier indicio de movimiento en un inmueble para mí son focos rojos; puede tratarse de una obra irregular o de un intento de despojo", explicó.

Luis Mendoza también hizo un llamado especial a proteger a los adultos mayores, al considerar que constituyen uno de los sectores más vulnerables frente a fraudes patrimoniales y engaños relacionados con la firma de documentos o la apropiación ilegal de inmuebles.

Asimismo, invitó a los habitantes de Benito Juárez a acercarse a la alcaldía para recibir asesoría jurídica y acompañamiento institucional, además de mantenerse alerta ante personas que pretendan aprovechar políticamente este tipo de casos.

El alcalde reiteró que su administración busca consolidar una estrategia permanente para prevenir los despojos, fortalecer la organización vecinal y brindar atención inmediata a quienes enfrenten este tipo de delitos.

Finalmente, puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 800 050 0225 y 55 5604 9406, además de su número celular 55 4135 6304, para reportar cualquier situación relacionada con intentos de despojo o solicitar apoyo de Blindar BJ las 24 horas del día.