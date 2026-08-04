Detienen a carpintero acusado de robar 200 mil pesos en joyas

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Erick Geovanni “N”, de 36 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, relacionado con la presunta sustracción de joyas y artículos de lujo con un valor aproximado de 200 mil pesos.

De acuerdo con el informe oficial, la detención fue realizada el 31 de julio de 2026, a las 13:58 horas, en el cruce de calle 1 de Mayo y calle Unión, en la colonia La Cruz Coyuya, alcaldía Iztacalco, luego de trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar al imputado en las inmediaciones de su centro de trabajo.

Los agentes implementaron un operativo de vigilancia discreta y, tras identificar a un hombre que coincidía con las características físicas del buscado, confirmaron su identidad mediante la información contenida en la carpeta judicial y bases de datos institucionales.

Posteriormente le notificaron que existía una orden de aprehensión vigente en su contra, le dieron lectura a sus derechos constitucionales y realizaron su detención.

Tras ser certificado médicamente en la Coordinación Territorial Xochimilco-2, el detenido fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan.

Según la denuncia presentada por la víctima, el ahora detenido acudió al inmueble junto con otros dos carpinteros para realizar la reparación de puertas y un clóset de la recámara principal.

Durante la jornada laboral, presuntamente aprovechó diversos momentos en los que permaneció solo dentro de la habitación para sustraer una caja con joyas, además de dos lentes de diseñador, tres gorras de colección y otros objetos de valor.

La denunciante relató que el comportamiento del trabajador comenzó a parecerle sospechoso cuando, de manera repentina, manifestó que debía retirarse y abandonó el domicilio con una mochila que, según su percepción, lucía más voluminosa que al momento de su llegada. Al revisar el clóset, descubrió que la caja con las joyas y otras pertenencias habían desaparecido.